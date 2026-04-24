Un’azienda agricola della Val d’Orcia ha ottenuto una medaglia d’oro in un importante concorso internazionale dedicato all’olio extravergine di oliva. La premiazione si è svolta in Giappone, coinvolgendo produttori da tutto il mondo. La vittoria rappresenta un riconoscimento per il prodotto dell’azienda, che ha partecipato alla competizione con l’obiettivo di valorizzare il suo olio di alta qualità.

Dalla Val d’Orcia fino al Giappone, passando per uno dei concorsi più prestigiosi al mondo dedicati all’ olio extravergine di oliva. È un risultato di grande rilievo quello raggiunto dall’ azienda agricola Le Vigne, che ha conquistato la Medaglia d’Oro al Japan Olive Oil Prize (Joop) di Tokyo, confermandosi tra le realtà di eccellenza del panorama olivicolo internazionale. Il riconoscimento è stato assegnato all’ olio extravergine monovarietale Frantoio, una produzione che rappresenta in modo fedele l’identità agricola e paesaggistica del territorio di Montenero d’Orcia. Un olio che nasce da una filiera interamente controllata dall’azienda, dove ogni fase produttiva è seguita con attenzione, nel rispetto dei tempi della natura e con un approccio improntato alla sostenibilità.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dalla Val d’Orcia fino al Giappone. Medaglia d’oro per l’olio dell’azienda agricola Le Vigne

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