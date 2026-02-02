decreto sicurezza scudo penale per gli agenti e stretta sui coltelli ai minori resta il nodo sul fermo preventivo

Il governo ha deciso di accelerare sul decreto sicurezza, in particolare sullo scudo penale per gli agenti e sulla stretta sui coltelli ai minori. Dopo gli scontri avvenuti a Torino, l’esecutivo ha scelto di fare un passo avanti, anche se resta ancora il problema del fermo preventivo, che non è stato risolto. La questione si fa più urgente e il governo vuole mettere in chiaro le sue posizioni.

Sul decreto sicurezza il governo accelera. E a seguito degli scontri a Torino, che negli scorsi giorni hanno riacceso i riflettori su un progetto già in cantiere, l’esecutivo mette la quarta e si prepara a presentare un decreto già nel prossimo Consiglio dei ministri, previsto per mercoledì. Sicurezza, scudo penale per gli agenti e stretta sui coltelli Così, questa mattina a Palazzo Chigi, si è tenuta una riunione urgente per dare una forma definitiva al decreto sicurezza. Parole d’ordine: fare in fretta e dare priorità a quelle misure che non possono più aspettare. Sul tavolo del governo, due documenti. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

La maggioranza si prepara ad approvare mercoledì un nuovo decreto sulla sicurezza.

Dopo il vertice sulla sicurezza, il governo annuncia subito uno scudo penale per gli agenti e una stretta sui coltelli per i minori.

