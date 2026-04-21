Stasera, martedì 21 aprile 2026, viene trasmessa su Rai 2 la terza puntata di Belve 2026, il programma di interviste condotto da Francesca Fagnani. La serata prevede l’intervento di vari ospiti, di cui si conosce già il coinvolgimento, e si concentra su approfondimenti e conversazioni su temi attuali e personali. La trasmissione, giunta alla sua terza puntata, prosegue il suo percorso di interviste e confronti.

Questa sera, martedì 21 aprile 2026, va in onda su Rai 2 la terza puntata di Belve 2026, la nuova stagione del programma cult di interviste condotto da Francesca Fagnani. Tornano gli iconici faccia a faccia in cui la giornalista si confronta, senza sconti, con grandi personaggi del mondo dello spettacolo, della politica, del costume e della cronaca del nostro Paese. Ospiti disposti a mettersi in gioco e a rispondere alle domande chiare, dirette e spesso irriverenti della conduttrice. Vediamo insieme le anticipazioni di questa sera. In tutto sono previste otto puntate. Tante le novità di Belve 2026. Le prime cinque puntate sono quelle tradizionali, con ospiti personaggi famosi pronti a raccontarsi senza filtri.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Belve: le anticipazioni e gli ospiti della terza puntata, 21 aprile 2026

Francesco Chiofalo ospite a Belve anticipazioni e polemiche

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