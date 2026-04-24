Dalla scuola per contadini alla laurea | Davide Telesca è dottore in Scienze agrarie

Davide Telesca, 26 anni, vive nel Comune di Barberino Tavarnelle ed è ex studente della “scuola per contadini” di San Casciano in Val di Pesa. Recentemente ha conseguito la laurea in Scienze agrarie presso l’Università degli Studi di Firenze. La sua tesi di laurea si è concentrata sull’uso del Trichoderma come agente di biocontrollo.

Davide Telesca, 26 anni, residente nel Comune di Barberino Tavarnelle ed ex studente della “scuola per contadini” di San Casciano in Val di Pesa (Chiantiform), ha conseguito la laurea in Scienze agrarie all’Università degli Studi di Firenze con una tesi sull’impiego del Trichoderma come agente di.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate La Puglia riparte dalla formazione: l’Università del Salento lancia il nuovo corso in Scienze Agrarie e VitivinicoleNel cuore del Salento, duramente colpito dalla crisi causata dalla Xylella fastidiosa, l’Università del Salento inaugura un nuovo corso di laurea in... Laurea honoris causa a Mattarella: l’Ateneo di Firenze celebra l’anniversario della Scuola di scienze politicheMattarella riceve a Firenze la laurea honoris causa per i 150 anni della Cesare Alfieri e visita l'Istituto della Resistenza L'articolo . Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Torna a studiare grazie all’agricoltura: Nella terra ho ritrovato la passione; Chiantiform vince la sfida del futuro: Davide Telesca è il primo diplomato a diventare Dottore Agronomo; Torna a studiare grazie all’agricoltura | Nella terra ho ritrovato la passione. Vincenzo Telesca firma la proroga ma con delle limitazioni: accensione consentita per un massimo di 6 ore al giorno e con limiti di temperatura negli edifici pubblici e privati - facebook.com facebook