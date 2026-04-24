Dalla Regione 150mila euro per Istituto comprensivo Cesalpino di Arezzo

La Regione ha stanziato 150.000 euro destinati all’Istituto comprensivo Cesalpino di Arezzo. La somma è stata assegnata per interventi e miglioramenti nelle strutture scolastiche. La decisione è stata comunicata ufficialmente e si riferisce a un finanziamento volto a sostenere l’attività dell’istituto. La cifra sarà impiegata per lavori e progetti specifici all’interno dell’edificio scolastico.

Arezzo, 24 aprile 2026 – . Serviranno per l'intervento di efficientamento energetico della palestra dell'Istituto comprensivo statale La Regione Toscana, su proposta del presidente Eugenio Giani, ha disposto uno stanziamento di 150.000 euro in favore del Comune di Arezzo. “L’Amministrazione – spiega il presidente Giani – li utilizzerà per l’interventi di efficientamento energetico della palestra dell'Istituto comprensivo statale Cesalpino, situato in via Porta Buia. I lavori riguardano l'impianto termo sanitario oltre che del locale palestra, anche dei locali di supporto come iservizi igienici, gli spogliatoi, l’infermeria e i locali accessori.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dalla Regione 150mila euro per Istituto comprensivo Cesalpino di Arezzo Notizie correlate Arezzo, dalla Regione 150mila euro per l’efficientamento energetico della palestra del comprensivo CesalpinoLa Regione Toscana stanzia 150mila euro per l’efficientamento energetico della palestra dell’Istituto comprensivo statale “Cesalpino” di via Porta... Leggi anche: Dalla Regione 150.000 euro per il comprensivo Cesalpino di Arezzo Altri aggiornamenti Temi più discussi: Cinema, dalla Regione 150mila euro per la didattica del cinema in Sardegna; Sardegna: fondi regionali al cinema, dalla Regione 150 mila euro per la formazione universitaria; Anniversario della Battaglia. La Regione apre le casse. Finanziamenti da 50mila euro; Dalla Regione oltre 12 milioni per imprese agricole, zootecniche, ittiche e per la tutela dell’ape. Dalla Regione Sardegna 150mila euro per la didattica del cinemaLa Regione Sardegna riconosce il cinema come espressione artistica, ma anche come strumento di crescita sociale ed economica. italpress.com 150mila euro per i cani randagi: la Regione italiana da cui prendere esempioUn gesto che vale da esempio per tutte le altre regioni a seguirlo: il Veneto stanzia 150mila euro per i randagi ... amoreaquattrozampe.it Nel rinnovato cda anche Roberto Corciulo e Lara Ovan (nominati dalla Regione), il sindaco di Cividale Daniela Bernardi, Silvano Chiappo (Banca di Cividale) e Fausto Deganutti (Ert) facebook La vaccinazione contro la #pertosse è offerta gratuitamente dalla Regione #Piemonte a tutte le donne in gravidanza e ai loro familiari più stretti: è un gesto che permette di creare un vero e proprio “bozzolo protettivo” attorno al neonato/a regione.piemonte.it/ x.com