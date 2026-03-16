Arezzo dalla Regione 150mila euro per l’efficientamento energetico della palestra del comprensivo Cesalpino

La Regione Toscana ha assegnato 150mila euro per migliorare l’efficienza energetica della palestra dell’Istituto comprensivo statale “Cesalpino” di via Porta Buia ad Arezzo. La somma verrà utilizzata per interventi di riqualificazione energetica dell’edificio scolastico. La decisione è stata comunicata ufficialmente e il finanziamento arriva a sostegno degli interventi di riqualificazione.

La Regione Toscana stanzia 150mila euro per l’efficientamento energetico della palestra dell’Istituto comprensivo statale “Cesalpino” di via Porta Buia ad Arezzo. La decisione è arrivata con una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta del presidente Eugenio Giani. “Si tratta del nostro contributo per migliorare le condizioni degli istituti scolastici della Toscana – spiega Giani –. Nel caso del Cesalpino l’intervento interesserà la palestra e i locali di supporto, come servizi igienici, spogliatoi, infermeria e altri ambienti accessori, che saranno dotati di impianti molto moderni e a norma”. Nel dettaglio il progetto prevede... 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Arezzo, dalla Regione 150mila euro per l’efficientamento energetico della palestra del comprensivo Cesalpino Articoli correlati Leggi anche: Ministero della Cultura: 89,8 milioni di euro per efficientamento energetico dei luoghi pubblici nel Sud Italia Dalla Regione 150mila euro per il cimiteroArrivano da Regione Lombardia i 150mila euro di finanziamento che verranno utilizzati per la riqualificazione del Cimitero cittadino. Tutti gli aggiornamenti su Arezzo dalla Regione 150mila euro per... Temi più discussi: Passerella ciclopedonale sul rio di Rigutino, dalla Regione 150mila euro per l’opera; Passerella a Rigutino finanziata dalla Regione, Gallorini (Pd): Ora il Comune investa qui 150mila euro; Rigutino, novità per la passerella demolita. Sarà ricostruita insieme alla Regione Toscana; Ragazzi che si danno da fare. Ardi Garden, nuova iniziativa di restituzione alla comunità di Rigutino. Passerella di Rigutino, Gallorini: Bene il contributo della Regione. Ora il Comune reinvesta 150.000 euro sulla frazioneLa priorità non può che essere la sicurezza della SR71 nel centro abitato di Rigutino ... msn.com Dalla Regione 200mila euro al progetto del Comune di Arezzo per il destination management dell'ambito aretinoper il destination management dell'ambito aretino. Chierici: Un salto di qualità strategico: non solo promozione del territorio ma crescita economica per le imprese del settore. L’Ambito Terra di ... lanazione.it Ad Arezzo la radiologia arriva a casa per i pazienti più fragili - facebook.com facebook #SerieC gr.B Forlì-Juventus NextGen 2-2 Arezzo-Perugia 1-1 Gubbio-Ascoli 1-3 league table (top5) 1 Arezzo 67 2 Ascoli 65 3 Ravenna 58 4 Campobasso 45 5 Pineto 45 #calcio #football x.com