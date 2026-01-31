Sky Sport Insider Circoletto Rosso debutta il 2 Febbraio con il tennis raccontato dentro

Circoletto-Rosso debutta il 2 febbraio con il tennis raccontato dentro. Sky Sport Insider lancia una nuova newsletter dedicata al tennis, che si concentrerà non solo sui risultati, ma anche su storie, psicologia e cultura del gioco. La pubblicazione partirà all’inizio del mese prossimo, offrendo un punto di vista diverso e più approfondito sullo sport che appassiona milioni di italiani.

Il tennis trova una nuova voce con Circoletto Rosso, la newsletter di Sky Sport Insider che racconta storie, psicologia, cultura e numeri del gioco più umano. Quante cose ci sono dentro il tennis. In principio ne guardavamo i gesti, la loro eleganza, l'armonia dei corpi, erano i tempi del serve-and-volley e delle racchette di legno. Gianni Clerici li chiamava "i gesti bianchi". Quando il gioco è uscito dalla sua cerchia d'élite per entrare nel cuore delle masse, tra le sue pieghe si è infilato il sentimento: il giornalista americano Bud Collins al Foro Italico una volta disse che " gli inglesi hanno forse inventato il tennis, ma gli italiani lo hanno umanizzato ". 🔗 Leggi su Digital-news.it

