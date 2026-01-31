Circoletto-Rosso debutta il 2 febbraio con il tennis raccontato dentro. Sky Sport Insider lancia una nuova newsletter dedicata al tennis, che si concentrerà non solo sui risultati, ma anche su storie, psicologia e cultura del gioco. La pubblicazione partirà all’inizio del mese prossimo, offrendo un punto di vista diverso e più approfondito sullo sport che appassiona milioni di italiani.

Il tennis trova una nuova voce con Circoletto Rosso, la newsletter di Sky Sport Insider che racconta storie, psicologia, cultura e numeri del gioco più umano. Quante cose ci sono dentro il tennis. In principio ne guardavamo i gesti, la loro eleganza, l'armonia dei corpi, erano i tempi del serve-and-volley e delle racchette di legno. Gianni Clerici li chiamava "i gesti bianchi". Quando il gioco è uscito dalla sua cerchia d'élite per entrare nel cuore delle masse, tra le sue pieghe si è infilato il sentimento: il giornalista americano Bud Collins al Foro Italico una volta disse che " gli inglesi hanno forse inventato il tennis, ma gli italiani lo hanno umanizzato ". 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Sky Sport Insider, Circoletto Rosso debutta il 2 Febbraio con il tennis raccontato dentro

Approfondimenti su Sky Sport

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Sky Sport

Argomenti discussi: Semifinali femminili: il programma di giovedì; Australian Open, Alcaraz dopo la semifinale: Ho lottato fino alla fine con il cuore; Venerdì con le semifinali maschili: il programma; Nole: 'Musetti migliore, ero pronto al ko'.

Arriva 'Circoletto Rosso', la nuova newsletter di Sky Sport Insider dedicata al tennis!Quante cose ci sono dentro il tennis. In principio ne guardavamo i gesti, la loro eleganza, l'armonia dei corpi, erano i tempi del serve-and-volley e delle racchette di legno. Gianni Clerici li chiama ... sport.sky.it

Sinner eliminato in semifinale agli Australian Open: vince Djokovic in 5 set?z??C??'????U???#F?]?u0018??n??8?u001bl????8V??.??? [g?b-?u001by???|u0011? ?r {?v [Y?~?? (N? MhB??? {??? {???;u0004?.?Q? [? [?6?Ji0??M?X????u0014?u0014u0004IQu0014E?KcJ???u001d?u000e/X???|?L????#?|OZ ... sport.sky.it

Grava: 'Come è nato il talento di Vergara' #SkySport #SkySerieA x.com

MATCH DAY #CagliariVerona 20.45 DAZN Sky Sport Unipol Domus - facebook.com facebook