Chi è Samurai Jay in gara a Sanremo 2026 dal nome vero alla vita privata dalla fidanzata alla carriera alle canzoni più famose

Samurai Jay ha attirato l’attenzione a Sanremo 2026 per la sua partecipazione, dopo aver conquistato il pubblico con brani energici e un stile distintivo. Nato e cresciuto nell’area napoletana, ha iniziato a scrivere testi da adolescente, ispirato da artisti di generi diversi. La sua vita privata rimane riservata, mentre la carriera si sviluppa attraverso collaborazioni e concerti. La sua presenza tra i concorrenti continua a sorprendere gli appassionati di musica.

Samurai Jay è uno degli artisti in gara alla 76ª edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026, che segna il suo debutto ufficiale nel prestigioso concorso come concorrente tra i Big. Nato e cresciuto musicalmente nella scena urbana italiana, si presenta all’Ariston con il brano “Ossessione”, un pezzo che riflette la forza delle passioni e il rapporto profondo dell’artista con la musica come vera “benzina” della sua vita artistica. Chi è Samurai Jay, biografia e origini Samurai Jay è il nome d’arte di Gennaro Amatore, nato il 1° ottobre 1998 a Mugnano di Napoli (Campania). 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

