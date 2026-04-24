Dalla Flotilla alla Biennale i crimini restano tali
La giuria della 61ª Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia ha pubblicato una dichiarazione in cui si richiama alle decisioni già prese dai tribunali internazionali. La dichiarazione si riferisce a eventi che vanno dalla Flotilla a questioni legate all’esposizione artistica, sottolineando che, in tutti i casi, i comportamenti contestati sono stati riconosciuti come crimini validamente accertati dai tribunali.
La giuria della 61ª Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia ha messo per iscritto quanto i tribunali internazionali hanno già stabilito. Il 23 aprile, la presidente Solange Farkas e le altre componenti hanno dichiarato che “si asterrà dal prendere in considerazione quei Paesi i cui leader sono attualmente accusati di crimini contro l’umanità dalla Corte Penale Internazionale”. Il Leone d’Oro e il Leone d’Argento, cerimonia il 9 maggio, non potranno andare né alla Russia né a Israele. Il mandato d’arresto della CPI contro Netanyahu è del novembre 2024. Da allora ha prodotto effetti in ambiti sempre più distanti dalle aule di giustizia.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
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