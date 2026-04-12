Crepuscolo sovranista | Orban sconfitto l’Ungheria sceglie Magyar

Alle elezioni in Ungheria, il partito di ispirazione conservatrice e popolare, guidato da Peter Magyar, ha ottenuto una vittoria schiacciante, superando il partito del primo ministro Viktor Orban, che dopo 16 anni di governo lascerà il potere. La vittoria segna un cambiamento significativo nel panorama politico del paese, con la nuova formazione che ha conquistato la maggioranza dei seggi, mentre il partito di Orban ha subito una sconfitta netta.

L’Ungheria sceglie la destra, ma è quella popolare e conservatrice di Tisza, il partito di Peter Magyar, che alle elezioni ha battuto nettamente Fidesz, il partito del primo ministro Viktor Orban, che lascerà il potere dopo 16 anni. Il voto forse più cruciale nell’Unione Europea del 2026 vede Tisza conquistare 137 seggi, oltre i 133 necessari per cambiare la Costituzione. Orban più volte aveva ottenuto la super-maggioranza che gli ha permesso di promuovere un’ampia serie di riforme che hanno profondamente cambiato l’assetto dei poteri nel Paese, ivi comprese le controverse riforme che secondo l’Unione Europea hanno compresso lo Stato di diritto nel Paese magiaro.🔗 Leggi su It.insideover.com Leggi anche: Ungheria, Orban sconfitto. Opposizione in netto vantaggio. Magyar: "Abbiamo fatto la storia" Leggi anche: Ungheria, Orban sconfitto. Trionfo di Magyar: "Abbiamo fatto la storia". E punta alla "super maggioranza"