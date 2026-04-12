Addio per sempre mister Orbán la reazione di Ilaria Salis alla sconfitta del premier sovranista in Ungheria

Durante un evento pubblico, l’eurodeputata ha mostrato un cartello con la scritta «Addio per sempre, Mr. Orbán» in seguito alla sconfitta del primo ministro uscente alle recenti elezioni in Ungheria. La donna si è presentata sorridente e ha esibito il cartello mentre si trovava tra il pubblico. La notizia ha attirato l’attenzione sui social e sui media, suscitando reazioni di vario tipo tra gli utenti.

«Addio per sempre, Mr. Orbán». È la scritta su un cartello tenuto in mano, sorridente, dall’eurodeputata Ilaria Salis dopo la sconfitta del premier sovranista uscente alle elezioni in Ungheria. «Sia l’Ungheria che l’Europa saranno luoghi migliori senza Viktor Orbán», ha scritto Salis. Il leader dell’opposizione Péter Magyar ha conquistato i due terzi dei seggi in Parlamento e, nonostante lo spoglio sia ancora in corso, la vittoria appare schiacciante. Ilaria Salis era un’insegnante e attivista antifascista ed è diventata una figura nota a livello internazionale nel 2023, quando è stata arrestata a Budapest con l’accusa di aver partecipato ad aggressioni contro militanti di estrema destra durante una manifestazione.🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Ungheria, Orban perde le elezioni e Ilaria Salis festeggia: “Addio” Maja T. condannata a 8 anni in Ungheria per le violenze a Budapest. Il portavoce di Orbán: «Complice di Ilaria Salis»La giustizia ungherese ha condannato a otto anni di carcere l’attivista antifascista tedesca Maja T.