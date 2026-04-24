Dal wireless ai segnali cosmici | l’eredità di Marconi oggi

Il 25 aprile, presso Villa Griffone, si svolgerà una cerimonia organizzata dalla Fondazione Marconi per commemorare lo scienziato. L'evento sarà dedicato a ricordare il suo contributo allo sviluppo delle comunicazioni e ai progressi nel campo del wireless e dei segnali cosmici. La giornata vedrà la partecipazione di esperti e appassionati, che approfondiranno i temi legati alle innovazioni tecnologiche e alla storia delle telecomunicazioni.

? Cosa sapere La Fondazione Marconi celebra l'eredità dello scienziato il 25 aprile a Villa Griffone.. La ricerca sui neutrini e onde gravitazionali collega il wireless alla fisica cosmica.. Il 25 aprile, presso Villa Griffone a Pontecchio Marconi, la Fondazione Guglielmo Marconi e il Comitato Nazionale Marconi 150 celebrano la Giornata dedicata allo scienziato, segnando un traguardo che unisce l’intuizione del primo brevetto di 130 anni fa alla fisica d’avanguardia del presente. L’evento che si terrà domani nelle vicinanze di Bologna non è una semplice commemorazione storica, ma un ponte tecnologico tra il passato e le frontre della ricerca cosmica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dal wireless ai segnali cosmici: l’eredità di Marconi oggi Notizie correlate Giornata Marconi: i 125 anni della comunicazione wireless transatlantica e i 130 anni dal primo brevettoA 125 anni dalla prima comunicazione wireless transatlantica e a 130 anni dal primo brevetto di Guglielmo Marconi, la Fondazione Guglielmo Marconi,... WiFi: segnali wireless svelano posizioni e identità senza telecamere, nuova minaccia alla privacy.Le reti WiFi, onnipresenti nelle nostre case, uffici e spazi pubblici, potrebbero essere utilizzate per identificare le persone con una precisione... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Giornata Marconi: i 125 anni della comunicazione wireless transatlantica e i 130 anni dal primo brevetto; Il premio Nobel McDonald celebra Marconi; Giornata Marconi il 25 aprile a Villa Griffone. Il premio Nobel McDonald celebra MarconiGiornata dedicata al grande scienziato, il dialogo col presidente dell’Istituto nazionale della fisica nucleare. E Villa Griffone apre al pubblico ... msn.com Ringraziamo la Fondazione Guglielmo Marconi, il Comitato Nazionale Marconi.150 e la Presidente Giulia Fortunato per l’invito a commemorare il 125° anniversario... - facebook.com facebook