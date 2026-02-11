WiFi | segnali wireless svelano posizioni e identità senza telecamere nuova minaccia alla privacy

Le reti WiFi, ormai presenti ovunque, possono rivelare chi sei e dove sei senza usare telecamere. Basta un segnale wireless per identificarti con quasi il 100% di precisione. Questa scoperta mette in allarme sulla privacy, perché le informazioni vengono raccolte senza che nessuno se ne accorga.

Le reti WiFi, onnipresenti nelle nostre case, uffici e spazi pubblici, potrebbero essere utilizzate per identificare le persone con una precisione quasi del 100% senza la necessità di telecamere o dispositivi speciali. Ricercatori del Karlsruhe Institute of Technology in Germania hanno scoperto che l’analisi dei segnali WiFi standard può trasformare ogni router in uno strumento di sorveglianza invisibile, sollevando serie preoccupazioni sulla privacy e sui diritti fondamentali. Questa tecnologia, presentata alla ACM Conference on Computer and Communications Security a Taipei nell’ottobre 2025, sfrutta le normali comunicazioni di rete per creare immagini dell’ambiente e delle persone presenti.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su WiFi Segnal Milano, ancora senza identità la donna trovata morta in un cortile. Acquisite le immagini delle telecamere di sicurezza A Milano, nel quartiere di via Paruta, è stato rinvenuto il corpo di una donna senza identità. Deepfake, il Garante privacy richiama alla prudenza: attenzione a voce e immagini di terzi. Rischio frodi, diffamazione e furto d’identità Il Garante privacy ha emanato una delibera che invita alla prudenza nell’uso di tecnologie di deepfake, evidenziando i rischi di frodi, diffamazione e furto d’identità. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su WiFi Segnal Il WiFi può vederti senza telecamere: l'allarme dei ricercatori tedeschiRicercatori del Karlsruhe Institute of Technology hanno scoperto come le reti WiFi possano identificare le persone con precisione del 100% sfruttando segnali standard, trasformando potenzialmente ogni ... hwupgrade.it Perché internet in cucina va lento e in salotto vola Molti pensano che il Wi-Fi sia un’unica "nuvola" invisibile. In realtà, il tuo router trasmette due segnali diversi, come se fossero due corsie di una strada. Se non le conosci, rischi di usare un trattore in autostr - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.