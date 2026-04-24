Dal football alla pediatria | donazione per nuove cure mediche

Da ameve.eu 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'associazione dedicata al football americano ha deciso di sostenere il settore pediatrico di un ospedale locale con una donazione di 1.300 euro. La somma sarà destinata a migliorare le attrezzature e le cure offerte ai bambini ricoverati nel reparto. La donazione è stata ufficializzata questa settimana, con l’obiettivo di contribuire a supportare le esigenze dei piccoli pazienti e del personale sanitario.

? Cosa sapere L'associazione Old American Football Piacenza dona 1.300 euro al reparto Pediatria dell'Ausl.. I fondi del progetto lünäri finanziano nuove apparecchiature elettromedicali per i piccoli pazienti.. L’associazione Old American Football Piacenza ha consegnato 1.300 euro al reparto di Pediatria e neonatologia per l’acquisto di nuove apparecchiature elettromedicali, con l’obiettivo di potenziare le cure dedicate ai piccoli pazienti dell’Ausl. Il gesto solidale è avvenuto nel cuore della sanità locale piacentina, dove Giacomo Biasucci, responsabile del dipartimento Salute donna, infanzia e adolescenza, e la coordinatrice infermieristica Carlotta Granata hanno ricevuto ufficialmente il contributo.🔗 Leggi su Ameve.eu

dal football alla pediatria donazione per nuove cure mediche
© Ameve.eu - Dal football alla pediatria: donazione per nuove cure mediche

Notizie correlate

Hiv trasmesso alla figlia, negate cure e visite mediche alla bimba: genitori a processo per maltrattamentiBologna, 12 marzo 2026 – Due genitori sono a processo a Bologna per maltrattamenti aggravati alla figlia, rimasta ricoverata per un anno, a rischio...

L’Old American Football ancora a sostegno di Pediatria e neonatologiaAnche quest’anno l’associazione Old American Football Piacenza ha effettuato una donazione di fondi destinati al reparto di Pediatria e neonatologia...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Murri all’avanguardia, arriva il digitrapper nel reparto di Pediatria; Quanto ci costano i gettonisti. Dall’emergenza alla pediatria: Le Ast pagano ancora milioni; Tumori, glioma pediatrico di basso grado: via libera in Europa a prima terapia mirata.

dal football alla pediatriaL’Old American Football ancora a sostegno di Pediatria e neonatologiaAnche quest’anno l’associazione Old American Football Piacenza ha effettuato una donazione di fondi destinati al reparto di Pediatria e neonatologia per l’acquisto di apparecchiature elettromedicali u ... ilpiacenza.it

Dal 3 all’8 maggio lavori alla Pediatria dell’ospedale San MicheleI pazienti ricoverati saranno trasferiti al 1° piano presso l’ex reparto di Chirurgia d’urgenza, mentre l’attività ambulatoriale della Cardiologia pediatrica sarà svolta nell’ambulatorio sito al piano ... quotidianosanita.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.