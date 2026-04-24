Un'associazione dedicata al football americano ha deciso di sostenere il settore pediatrico di un ospedale locale con una donazione di 1.300 euro. La somma sarà destinata a migliorare le attrezzature e le cure offerte ai bambini ricoverati nel reparto. La donazione è stata ufficializzata questa settimana, con l’obiettivo di contribuire a supportare le esigenze dei piccoli pazienti e del personale sanitario.

? Cosa sapere L'associazione Old American Football Piacenza dona 1.300 euro al reparto Pediatria dell'Ausl.. I fondi del progetto lünäri finanziano nuove apparecchiature elettromedicali per i piccoli pazienti.. L’associazione Old American Football Piacenza ha consegnato 1.300 euro al reparto di Pediatria e neonatologia per l’acquisto di nuove apparecchiature elettromedicali, con l’obiettivo di potenziare le cure dedicate ai piccoli pazienti dell’Ausl. Il gesto solidale è avvenuto nel cuore della sanità locale piacentina, dove Giacomo Biasucci, responsabile del dipartimento Salute donna, infanzia e adolescenza, e la coordinatrice infermieristica Carlotta Granata hanno ricevuto ufficialmente il contributo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dal football alla pediatria: donazione per nuove cure mediche

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