L’Old American Football ancora a sostegno di Pediatria e neonatologia

L’associazione Old American Football Piacenza ha effettuato una donazione di fondi destinata ai reparti di Pediatria e Neonatologia. I soldi sono stati utilizzati per acquistare apparecchiature elettromedicali, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di assistenza dei bambini ricoverati. Questa iniziativa si ripete anche quest’anno, confermando l’impegno dell’associazione nel sostenere le strutture sanitarie locali.

Anche quest’anno l’associazione Old American Football Piacenza ha effettuato una donazione di fondi destinati al reparto di Pediatria e neonatologia per l’acquisto di apparecchiature elettromedicali utili a migliorare l’assistenza dei bambini ricoverati. A ricevere il contributo sono stati.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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