L’artista Giulia Carioti ha creato una serie di acquerelli che rappresentano icone del design del Novecento, tra cui il divano con 33 cuscini di Rizzatto e il Serpentone di Cini Boeri. L’ispirazione per i quadri nasce dall’osservazione dei suoi cani seduti sui divani di casa. La serie include anche rappresentazioni di altri pezzi simbolici del settore, con la presenza dei quattrozampe che interagiscono con gli arredi.

«L ’idea di realizzare questa serie di acquerelli mi è venuta osservando i miei cani sui divani», ammette l’illustratrice e grafica d’arte Giulia Carioti. Ha iniziato così a lavorare su un «binomio per me incantevole e per alcuni impensabile, perché fino a qualche anno fa (e ancora oggi in certe case) far salire un animale su un divano era un atto proibito». Accostanto i due elementi, per analogia o per contrasto, «per colore, dimensione, narrazione e divertimento», ha dato vita a Cani sui divani, edito da Altreconomia per la collana “Folaghe”. “Blooming Imperfections”, dalla fragilità può nascere un fiore. Anche in una città come Milano X...🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dal divano 33 cuscini di Rizzatto al Serpentone di Cini Boeri. Gli acquerelli di Giulia Carioti ripercorrono un secolo di grandi icone del design... con la complicità dei quattrozampe

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