Al Salone del Mobile 2026 si terrà una mostra curata da Palomba e Serafini che ripercorre un secolo di società attraverso l’evoluzione della moda e del design. L’esposizione presenta pezzi di abbigliamento e oggetti di design che, nel corso del tempo, hanno rappresentato cambiamenti culturali e sociali. La mostra vuole evidenziare come un abito possa assumere un significato oltre la sua funzione e come un oggetto di design possa diventare simbolo di un’epoca.

C’è un momento in cui un abito smette di essere solo un abito e un oggetto di design smette di essere solo un oggetto. Accade quando entrambi cominciano a raccontare il tempo in cui sono nati, i corpi che hanno costretto o liberato, le posture che hanno imposto, le possibilità che hanno aperto. È da qui che prende forma ABITO, la mostra curata da Palomba Serafini Associati per il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in scena al Salone del Mobile 2026 come prima tappa di un percorso itinerante destinato a viaggiare poi nelle ambasciate, nei consolati e negli Istituti Italiani di Cultura. Il titolo è già una chiave.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - ABITO, al Salone del Mobile 2026 la mostra di Palomba e Serafini che rilegge un secolo di società attraverso la moda e il design

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