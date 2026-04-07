UE | addio al diritto di veto per salvare i fondi a Kiev?

L’Unione Europea sta considerando un cambiamento nelle proprie procedure decisionali, in particolare riguardo alla possibilità di eliminare il diritto di veto in alcune situazioni. La discussione si concentra sull’approvazione dei fondi destinati all’Ucraina e sulle sanzioni contro l’Iran, che finora hanno incontrato difficoltà a causa di divergenze tra gli Stati membri. La questione ha portato a un confronto tra le istituzioni europee e i paesi dell’Unione, che devono trovare un accordo sulle nuove modalità di decisione.

L’Unione Europea si trova a dover ridiscutere profondamente i propri meccanismi diplomatici a causa di una serie di stalli decisionali che colpiscono l’invio di fondi all’Ucraina e le sanzioni verso l’Iran. La paralisi del sistema sta spingendo diversi Stati membri a chiedere l’eliminazione del diritto di veto per evitare l’irrilevanza geopolitica del blocco. Il problema emerge con forza nell’impossibilità di sbloccare un prestito da 90 miliardi di euro destinato a Kiev. Questa inerzia, unita alla frammentazione delle risposte sull’attuale conflitto in Iran, ha portato nove figure tra esperti, legislatori, funzionari e diplomatici a denunciare un collasso sistemico della capacità d’azione europea. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - UE: addio al diritto di veto per salvare i fondi a Kiev? Leggi anche: Ue: Gentiloni, 'sia capace di decidere, essenziale stop diritto veto' Ucraina, veto ungherese a sanzioni Ue contro Mosca: “Bloccheremo decisioni importanti per Kiev”Nella sconvolgente cornice dei continui raid russi che piegano l’Ucraina, l’Ungheria ha annunciato che in occasione del Consiglio Affari Esteri in... Ucraina e Ue: tra aspirazioni europee e ostacoli politici, la lunga marcia verso BruxellesMentre la guerra con la Russia entra nel quinto anno, l’Ucraina spinge per un percorso accelerato di adesione all’Unione Europea. Tra riforme interne, veti di alcuni Stati membri e complessità istituz ... ilsole24ore.com Bucha, l’UE a Kiev per l’anniversario del massacro: Kaja Kallas La Russia risponderà dei crimini. Il videoOggi è l'anniversario del massacro di Bucha la strage di civili nella cittadina ucraina vicina a Kiev nel marzo 2022 ad opera delle forze russe, nel tentativo - fallito - di accerchiare la capitale ... tg.la7.it