Dal boulevard urbano alla nuova mobilità | ecco il piano Ascom per San Lazzaro

Da bolognatoday.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il piano presentato dall’Associazione del Commercio prevede interventi sulla viabilità e sull’aspetto estetico dell’area urbana di San Lazzaro. L’obiettivo è migliorare la mobilità locale e ridefinire il paesaggio urbano, con particolare attenzione all’economia di prossimità. Le modifiche interesseranno sia le strade principali sia gli spazi pubblici, puntando a creare un ambiente più funzionale e attraente per cittadini e commercianti.

Una “rinfrescata” all’estetica, ma anche, e soprattutto, un cambiamento radicale della mobilità e del paesaggio per sostenere l’economia di prossimità. Sono queste le premesse delle "Proposte per una San Lazzaro futura", il documento presentato da Ascom Confcommercio al Comune di San Lazzaro di.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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