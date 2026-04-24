Dal boulevard urbano alla nuova mobilità | ecco il piano Ascom per San Lazzaro

Il piano presentato dall’Associazione del Commercio prevede interventi sulla viabilità e sull’aspetto estetico dell’area urbana di San Lazzaro. L’obiettivo è migliorare la mobilità locale e ridefinire il paesaggio urbano, con particolare attenzione all’economia di prossimità. Le modifiche interesseranno sia le strade principali sia gli spazi pubblici, puntando a creare un ambiente più funzionale e attraente per cittadini e commercianti.

Una “rinfrescata” all’estetica, ma anche, e soprattutto, un cambiamento radicale della mobilità e del paesaggio per sostenere l’economia di prossimità. Sono queste le premesse delle "Proposte per una San Lazzaro futura", il documento presentato da Ascom Confcommercio al Comune di San Lazzaro di.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate San Giorgio: piano per salvare l’ex Tabacchi dal degrado urbanoL’ex Agenzia Tabacchi di San Giorgio del Sannio, un tempo cuore pulsante dell’attività commerciale locale ora trasformata in un vuoto urbano, è al... Il Comune di Montevarchi presenta il Piano Urbano della Mobilità SostenibileARezzo, 23 aprile 2026 – Il Comune di Montevarchi promuove incontri pubblici di presentazione del PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) e... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Dal boulevard urbano alla nuova mobilità: ecco il piano Ascom per San Lazzaro; Strade boulevard e piazza Bracci extra-large. Dal boulevard urbano alla nuova mobilità: ecco il piano Ascom per San LazzaroUna rinfrescata all’estetica, ma anche, e soprattutto, un cambiamento radicale della mobilità e del paesaggio per sostenere l’economia di prossimità. Sono queste le premesse delle Proposte per una ... bolognatoday.it Strade, boulevard e piazza Bracci extra-largeLe proposte dell’Ascom per riqualificare alcune vie mantenendo la percorribilità per le auto e valorizzando le potenzialità commerciali ... msn.com Bsl San Lazzaro per chiudere positivamente la stagione, Peperoncino per raggiungere la salvezza evitando di passare dai playout. Penultima... - facebook.com facebook San Lazzaro di Savena, concluso intervento #vigilidelfuoco in #A14 per autocisterna carica di etere ribaltata: travaso completato nella notte da squadre NBCR e monitoraggio area effettuato con droni. Deceduto l’autista del mezzo pesante #Bologna #17aprile x.com