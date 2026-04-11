San Giorgio | piano per salvare l’ex Tabacchi dal degrado urbano

A San Giorgio del Sannio, l’ex Agenzia Tabacchi, che un tempo rappresentava un punto di riferimento commerciale, si trova ora in condizioni di deterioramento. La zona circostante si sta progressivamente svuotando e il rischio di degrado irreversibile sta crescendo. Recentemente, le autorità hanno avviato un piano volto a intervenire e a recuperare l’area, cercando di contrastare il suo stato di abbandono.

L’ex Agenzia Tabacchi di San Giorgio del Sannio, un tempo cuore pulsante dell’attività commerciale locale ora trasformata in un vuoto urbano, è al centro di una nuova sollecitazione politica per evitare che il degrado diventi irreversibile. Mario Pepe, figura con una lunga esperienza nelle istituzioni tra cui ruoli di assessore, consigliere regionale, deputato, sindaco e consigliere provinciale, ha inviato una comunicazione formale per chiedere un intervento immediato sulle sorti della struttura. Il complesso edilizio, che porta con sé l’eredità della precedente gestione ETI, si trova oggi in uno stato di abbandono che ne sta compromettendo la tenuta.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - San Giorgio: piano per salvare l’ex Tabacchi dal degrado urbano Ecopunto recintato in contrada Piano Cappelle per combattere il degrado e difendere decoro urbanoTempo di lettura: 2 minutiFirmato a Palazzo Mosti il protocollo d’intesa tra Comune di Benevento, Provincia e Asia per la realizzazione di un... Castel San Giorgio, Fratelli d’Italia: "Dipendenti in fuga dal Comune e dal sindaco"Il gruppo consiliare: "Un’Amministrazione sana valorizza le competenze, costruisce rispetto e trattiene il personale qualificato" “Negli ultimi anni,...