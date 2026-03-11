Spreco alimentare e valore degli alimenti | il programma degli appuntamenti Diritto al ciBO – Aggiungi un posto a tavola

Da bolognatoday.it 11 mar 2026

Dal febbraio al maggio a Bologna si svolge il programma “Diritto al ciBO”, che comprende eventi pubblici, laboratori educativi, incontri formativi e momenti di confronto. La manifestazione coinvolge cittadini, realtà locali, istituzioni e associazioni, offrendo un calendario di iniziative distribuite in diverse zone della città. L’obiettivo principale è affrontare il tema dello spreco alimentare e il valore degli alimenti attraverso diverse attività.

Migliora l'attenzione degli italiani verso lo spreco alimentare, ma resta un forte divario generazionale.

"Il cibo non è solo ciò che mettiamo nel piatto: è ambiente, è salute, è lavoro, è relazioni.

