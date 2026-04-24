Dai territori al mondo | la spinta di Santa Marta

A un giorno dall'apertura, si avvicina la Conferenza internazionale per l’eliminazione dei combustibili fossili, che si terrà a Santa Marta, in Colombia. L'evento è stato organizzato dal governo colombiano e da quello olandese, coinvolgendo rappresentanti di diversi paesi e settori. L’appuntamento si concentrerà sulla discussione di strategie e impegni per ridurre l’uso delle fonti energetiche inquinanti.

"FUORI DALL'ERA DEI FOSSILI" In Colombia 53 governi e oltre 2.600 realtà discutono l’uscita da carbone, petrolio e gas. Al centro giustizia climatica, cooperazione internazionale e il protagonismo dei territori più esposti "FUORI DALL'ERA DEI FOSSILI" In Colombia 53 governi e oltre 2.600 realtà discutono l’uscita da carbone, petrolio e gas. Al centro giustizia climatica, cooperazione internazionale e il protagonismo dei territori più esposti 130 pagine a colori per i nostri 55 anni a soli 3,5 euro. Galeano, Benni, Vidal, Borges, Montalbán, Butler, Gordimer, Soriano, Said e tanti altri. Voci, storie e idee di chi ha fatto il manifesto.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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Si apre domani, a Santa Marta in Colombia, la prima Conferenza internazionale per l’eliminazione dei combustibili fossili. Cinquanta paesi per mettere nero su bianco un vademecum per traghettarci fuori dalla dipendenza tossica dal fossile. Alle 11.30 ci racc - facebook.com facebook