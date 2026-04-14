Gli ultimi giorni dell' umanità al Polo Santa Marta

Negli ultimi giorni, gli ambienti del Polo Santa Marta dell’Università di Verona si trasformano in un teatro itinerante. Questa iniziativa ospita lo spettacolo di restituzione di un workshop teatrale, che si ispira al testo “Gli ultimi giorni dell’umanità” di Karl Krauss. L’evento coinvolge studenti e docenti, portando in scena una rappresentazione ispirata al celebre capolavoro letterario.

Gli spazi del Polo Santa Marta presso l’Ateneo Universitario di Verona diventano la scenografia di un teatro itinerante per lo spettacolo di restituzione del workshop teatrale ispirato e tratto dal capolavoro Gli ultimi giorni dell'umanità di Karl Krauss. Il progetto intitolato “Echi.🔗 Leggi su Veronasera.it

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The Origins of Humanity: A Journey to the First Man (Documentary)

CINEMA in SALA e CULTURA VIVA CONVEGNO CITTADINO MARTEDÌ 24 marzo dalle ore 14.45 alle ore 18.00 presso Sala SPC Silos di Ponente POLO UNIVERSITARIO SANTA MARTA (VR) Martedì 24 marzo si è svolto a Verona, al Polo Universitario Sant - facebook.com facebook