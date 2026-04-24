Le tensioni commerciali tra gli Stati Uniti e altri paesi sono aumentate, con l'imposizione di nuovi dazi e il blocco dello Stretto di Hormuz. Questi provvedimenti hanno influenzato i mercati internazionali e sollevato preoccupazioni sulla stabilità economica globale. Le decisioni politiche di questa amministrazione hanno avuto ripercussioni immediate sui prezzi delle materie prime e sulle catene di approvvigionamento mondiali. La situazione rimane sotto stretta osservazione da parte degli analisti.

L’economia americana si trova sull’orlo di un precipizio. Il «rinascimento manifatturiero» promesso dall’amministrazione Trump si sta trasformando, mese dopo mese, in una tempesta perfetta fatta di dazi controproducenti, inflazione fuori controllo e tensioni geopolitiche che minacciano la sicurezza energetica e alimentare globale. A confermarlo non sono solo i dati macroeconomici del 2025 e dell’inizio del 2026, ma le voci sempre più allarmate di economisti e istituzioni internazionali. La grande illusione La politica commerciale dell’amministrazione Trump, culminata nel cosiddetto “Liberation Day” che ha visto un innalzamento vertiginoso delle tariffe doganali, si sta rivelando un clamoroso autogol.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Dai dazi al blocco dello Stretto di Hormuz: il disastro globale della Trumpnomics

Notizie correlate

Iran, Trump: "Il blocco dello Stretto di Hormuz sarà 'o tutti o nessuno' "Il presidente americano, Donald Trump, ha affermato che l’Iran non può controllare quali navi attraversano lo Stretto di Hormuz, affermando che o...

Trump annuncia un blocco navale dello stretto di HormuzFalliti i negoziati Usa-Iran a Islamabad, riesplode la tensione con Trump che annuncia un blocco navale dello stretto di Hormuz.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Cina, dazi e blocco di Hormuz minano il surplus commerciale; Scatta il blocco di Hormuz. Trump: 'Le navi che lo violano saranno eliminate' - LIVE; Stretto di Hormuz, come fa l'Iran a ricattare il mondo? Droni, barchini e mine: come funziona la diga di Teheran; La Settimana Economica | n. 16/2026.

Blocco statunitense dello Stretto di Hormuz operativo da ieri seraTeheran. Se il 'blocco' dello Stretto di Hormuz non era valido per l'Iran, non è valido neanche per gli USA. Anzi l'Iran ... ilnautilus.it

Hormuz chiuso, il mondo fa i conti: noli alle stelle, rotte al collasso e alternative che non bastanoLo Stretto che muove il 20% del petrolio mondiale è bloccato. Noli raddoppiati, rotte alternative congestionate, alternative terrestri (pipeline o ferrovia) insufficienti. La crisi di Hormuz riscrive ... uominietrasporti.it

Iran e Usa si sfidano nello Stretto di Hormuz. Stallo totale Altro che ripresa dei negoziati, si rischia quella del conflitto... - facebook.com facebook

Crisi carburante aerei: l'Europa tra Stretto di Hormuz e scorte limitate x.com