Trump annuncia un blocco navale dello stretto di Hormuz

Dopo il fallimento dei negoziati tra Stati Uniti e Iran a Islamabad, il presidente ha annunciato l'installazione di un blocco navale nello stretto di Hormuz. La decisione arriva in un momento di aumentata tensione tra le due parti, con la regione che si trova al centro di un confronto internazionale. La misura prevede il controllo e il monitoraggio delle navi che attraversano il tratto strategico.

Falliti i negoziati Usa-Iran a Islamabad, riesplode la tensione con Trump che annuncia un blocco navale dello stretto di Hormuz. ‘La Gran Bretagna e un paio di altri Paesi stanno inviando dei dragamine, gli Usa fermeranno qualsiasi nave paghi un pedaggio a Teheran’, dice il tycoon, che torna a minacciare di bombardare le centrali elettriche e avverte la Cina: ‘Dazi al 50% se invierà armi al regime’. Londra però si sfila e i Pasdaran avvisano: ‘Intrappoleremo i nemici nel vortice mortale di Hormuz’. La delegazione guidata da Vance ha lasciato il Pakistan nella notte di ieri: ‘Era l’ultima offerta, non si sono impegnati sul nucleare’. ‘Richieste irragionevoli’, la replica.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Trump annuncia un blocco navale dello stretto di Hormuz Trump annuncia, blocco navale immediato dello stretto di HormuzDonald Trump ha annunciato su Truth il blocco "con effetto immediato" di tutte le navi da e per lo stretto di Hormuz dopo il fallimento dei negoziati... Medio Oriente, Trump annuncia il blocco navale immediato dello stretto di HormuzDonald Trump ha annunciato su Truth il blocco «con effetto immediato» di tutte le navi da e per lo stretto di Hormuz dopo il fallimento dei negoziati... BREAKING: Trump announces naval blockade on Strait of Hormuz