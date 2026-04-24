Recentemente, un sito di notizie ha deciso di commentare le polemiche sui Mondiali e le posizioni dei moralisti. Ricorda che nel 1992 la Danimarca partecipò agli Europei senza vergogna, senza affrontare critiche pubbliche. Viene anche fatto notare che l’Italia potrebbe non partecipare ai prossimi Mondiali, perché il posto dovrebbe andare alla confederazione asiatica, senza ulteriori commenti o valutazioni.

Dagospia strapazza i maestri di etica sui Mondiali. Se l’Italia non giocherà (come previsto) i Mondiali perché quel posto spetta alla confederazione asiatica, amen. Ma che si debba assistere al teatrino dell’indignazione per un eventuale ripescaggio, francamente è intollerabile. Peraltro in un Paese che ha istituzionalizzato lo strumento del condono che sia edilizio, fiscale o chissà di cos’altro ancora. Il ripescaggio è previsto dal regolamento Fifa ed è in corso una guerra mondiale. È un’eventualità tutt’altro che remota che l’Iran possa decidere di non partecipare. Anche le frasi del segretario di Stato Usa Marco Rubio vanno interpretate, sono sibilline nei confronti dell’Iran.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Dagospia strapazza i moralisti sui Mondiali: la Danimarca non si vergognò agli Europei del 92

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