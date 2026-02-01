Pallamano | Danimarca invincibile campione anche agli Europei! Germania battuta nella finalissima

La Danimarca conquista anche gli Europei 2026 di pallamano e completa la sua tripletta, dopo aver vinto anche l’oro alle Olimpiadi e il titolo mondiale. Nella finalissima, la Germania è uscita sconfitta, confermando la forza della squadra danese, ormai invincibile in questa stagione.

Campione di tutto. La Danimarca si impone agli Europei 2026 di pallamano completando la tripla corona, assieme al titolo olimpico e quello mondiale. Per Pytlick (8 gol nell’ultimo atto), Gidsel e soci arriva il terzo titolo della storia, dopo quelli del 2008 e del 2012, in una gara piena di emozioni vinta alla fine 34-27 su una Germania a cui vanno comunque l’onore delle armi. LA CRONACA. All’Jyske Bank Boxen di Herning la partita vive dell’estremo equilibrio, che “merita” una finale del genere. La Danimarca fa la parte della lepre, la Germania cerca di inseguire rimanendo a contatto. Il primo break arriva in corrispondenza del quarto d’ora quando Pytlick segna il 10-7, ma i teutonici non si fanno impressionare rientrando con Semper che inchioda il 12-12 al 21 ‘. 🔗 Leggi su Oasport.it

