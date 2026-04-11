A Strade Blu Live arrivano Marla e Alessio Pizzicannella

A Strade Blu Live arrivano Marla e Alessio Pizzicannella, continuando la terza stagione della rassegna ideata da Maurizio Pratelli e Luca Castelli. La manifestazione si concentra sulle tracce letterarie di William Least Heat-Moon e propone un programma di incontri e racconti da condividere con il pubblico. La serie si svolge in diverse località, mantenendo un filo conduttore legato alla narrazione e alla scoperta dei luoghi e delle storie.

La terza stagione di Strade Blu Live, rassegna ideata da Maurizio Pratelli e Luca Castelli, prosegue il suo viaggio lungo le impronte letterarie di William Least Heat-Moon e dunque continuando a offrire storie da condividere. Come? Proponendo a ogni appuntamento da Nerolodio un nuovo itinerario. 🔗 Leggi su Quicomo.it Alessio Pizzicannella presenta il suo nuovo romanzo alla Libreria Ubik di NapoliVenerdì 13 febbraio alle ore 18:00, presso la Libreria Ubik di Napoli (Via Benedetto Croce 28), si terrà la presentazione del romanzo “E lui sarà... E lui sarà Levon: Alessio Pizzicannella presenta il romanzo alla Libreria Ubik di Napoli (13 febbraio)Napoli accoglie un nuovo appuntamento dedicato alla narrativa contemporanea e alle sue inquietudini più attuali. Temi più discussi: C’era una volta il CBGB: al Gloria di Como passa la musica di New York:; E’ il Lago di Nemi lo scenario della seconda tappa de Le Strade Blu del Lazio della FIPSAS; Tre bellissimi romanzi per viaggaire anche ad aprile; 7 magnifici appuntamenti da vivere nel weekend a Como. A Strade Blu Live arrivano Marla e Alessio PizzicannellaLa terza stagione di Strade Blu Live, rassegna ideata da Maurizio Pratelli e Luca Castelli, prosegue il suo viaggio lungo le impronte letterarie di William Least Heat-Moon e dunque continuando a offri ... quicomo.it Strade Blu Live nel solco dei WaterboysIl prossimo appuntamento di Strade Blu Live il 22 febbraio a Dolceacqua, Liguria, celebra il maestro del Rossese Nino Perrino con una superband e un omaggio ai Waterboys. Un nuovo appuntamento di ... ilgiorno.it Men on the run! Grazie a Paolo Capodacqua e Peppe Voltarelli per un'altra magica notte di Strade Blu Live. - facebook.com facebook