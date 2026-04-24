Dopo settimane di speculazioni, è stata annunciata ufficialmente la data del matrimonio tra Dua Lipa e Callum Turner, che si terrà a Palermo. La cantante britannica, nota per il suo successo internazionale, sposerà l’attore in una cerimonia esclusiva nella città che ha un significato particolare per lei. La notizia ha suscitato grande interesse tra i media e i fan, mentre i dettagli sul luogo preciso e la data restano ancora riservati.

Dopo mesi di indiscrezioni e voci di corridoio, arriva finalmente la conferma ufficiale: Dua Lipa e Callum Turner si sposeranno a Palermo. La popstar britannica e l’attore hanno scelto il capoluogo siciliano come cornice per celebrare il loro amore, trasformando la città in una capitale internazionale del glamour per tre giorni indimenticabili. L’evento si terrà dal 5 al 7 settembre 2026 nella splendida Villa Igiea, il gioiello liberty che affaccia sul mare palermitano e che fa parte della prestigiosa catena Rocco Forte Hotels. Una location da sogno che promette di regalare agli sposi e ai loro ospiti un’esperienza da favola, immersi nella bellezza senza tempo della Sicilia.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Da “Palermo in my heart”, all’altare: Dua Lipa sposerà Callum Turner nella città che ama (la location è esclusiva)

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Dua Lipa si sposa a Palermo? Le indiscrezioni su date, location e nozze con Callum TurnerLa popstar britannica Dua Lipa e l’attore Callum Turner avrebbero scelto Palermo come possibile location per il loro matrimonio.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Palermo in my heart: dopo le vacanze il matrimonio, Dua Lipa pronta a dire sì nella città che l'ha conquistata; Il matrimonio di Dua Lipa e Callum Turner sarà a Palermo con la wedding planner di Chiara Ferragni; Dua Lipa e Callum Turner avrebbero scelto Palermo per le nozze; Dua Lipa e Callum Turner si sposeranno a Palermo.

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