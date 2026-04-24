da oggi si possono depositare candidature liste e programmi

Da oggi è possibile presentare ufficialmente le candidature, le liste e i programmi delle diverse coalizioni che si presentano alle prossime elezioni comunali. Le modalità di deposito sono aperte a tutti i comitati e ai rappresentanti delle forze politiche che intendono partecipare alla corsa per la guida del municipio. La procedura rimane valida fino alla scadenza stabilita dalle autorità elettorali, prevista per pochi giorni.

Da oggi, inizia il deposito delle candidature, liste e programmi delle coalizioni che si candidano per l’elezione del nuovo sindaco e per il rinnovo del consiglio comunale. Sono quattro le compagini che si apprestano a presentarsi (negli ultimi giorni si è persa traccia della già improbabile candidatura di Andrea Diprè) e che hanno tempo fino a domani a mezzogiorno per completare la documentazione e la raccolta di firme, depositare il tutto all’ufficio elettorale del Comune e staccare il via libera, stavolta davvero ufficiale, per la competizione e affrontare un, ultimo, intenso mese di campagna elettorale che li separa dal voto del 24 e 25 maggio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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