Le aziende stanno iniziando a cambiare approccio nel reclutamento, lasciando da parte lunghe liste di requisiti e competenze obbligatorie. Una nuova tendenza si sta affermando, volta a ridurre i pregiudizi e a favorire l’ingresso di giovani imprenditrici. Questa trasformazione non si vede nei manuali di strategia, ma si manifesta nelle modalità di selezione del personale e nelle ricerche di risorse umane.

Esiste una grammatica invisibile che sta modellando il futuro dell'economia. Non si trova nei manuali di strategia, ma tra le righe delle ricerche di personale. Nel dinamico mondo del lavoro e delle startup, le parole non sono più solo veicoli di informazione, ma veri e propri strumenti di selezione o esclusione. Ecco perché la sfida della parità di genere oggi passa anche da qui: da ciò che le aziende scrivono per cercare talenti e da ciò che le donne scelgono di tacere nei loro profili professionali. L'Istat fotografa un'Italia con più poveri e più donne disoccupate X Il talento femminile: il futuro si gioca negli annunci di lavoro. L'imprenditoria italiana ha un volto che sta cambiando, ma il linguaggio che usiamo per raccontarla sembra rimasto ancorato a un passato fatto di trincee e testosterone.

Basta liste infinite di "must have", di requisiti obbligatori e termini da trincea. Ecco come le aziende possono abbattere i pregiudizi e dare spazio a una nuova generazione di imprenditrici

