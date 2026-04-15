Verso le elezioni I candidati preparano liste e programmi E oggi arriva Dipré

Mentre si avvicinano le elezioni, i candidati stanno ultimando le liste e i programmi che presenteranno ai cittadini. Oggi, tra le attività previste, si aggiunge la visita di un rappresentante politico che si muove tra i quartieri e i luoghi pubblici della città. Questi incontri fanno parte di una serie di eventi programmati per incontrare direttamente gli elettori e illustrare le proposte prima delle votazioni.

Adesso, insieme ai tour elettorali nei quartieri e nei luoghi pubblici della città, cui si aggiunge una presenza a dir poco invadente di messaggi elettorali sui social, è corsa alla raccolta di firme per presentare le liste - a oggi, se ne prevedono 4-5 per Scarfini, 5 per Malvatani, 3 Tosoni e 1 Di Ruscio - e programmi dei candidati che si sono presentati per la corsa alla poltrona di primo cittadino alle amministrative del 24 e 25 maggio. Una documentazione per la cui presentazione c’è tempo nell’intera giornata del 24 aprile e fino a mezzogiorno del 25 aprile. Solo allora si conoscerà il quadro ufficiale di queste elezioni e tra quali candidati a sindaco e alla carica di consiglieri comunali, regolarmente ammessi alla competizione, dovranno scegliere i cittadini fermani che avranno in mano la scheda elettorale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Verso le elezioni. I candidati preparano liste e programmi. E oggi arriva Dipré Elezioni a Messina: oggi si completa il puzzle dei candidati a sindaco e intanto impazza... il “toto-liste”Mentre si cerca di capire chi completerà il puzzle dei candidati a sindaco, c’è fermento da settimane – in alcuni casi anche da mesi – per il... Elezioni comunali, pronte le liste deluchiane: ecco i primi candidati. E spunta un simbolo a sorpresaIn via di definizione le tre liste civiche "Progressisti per Salerno", "A Testa Alta" e "Salerno per i Giovani".