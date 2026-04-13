Una nuova berlina elettrica di alta gamma, lunga più di cinque metri e dotata di tre motori, ha attirato l'attenzione nel settore automobilistico. Con una potenza complessiva di 1.156 cavalli, questa vettura si distingue per le sue dimensioni e prestazioni. La vettura si presenta come una delle super berline più potenti del mercato, offrendo un’esperienza di guida all’altezza delle aspettative di un modello di lusso.

Denza, il brand premium di Byd, si lancia all’attacco dei mercati occidentali partendo con due modelli dalle caratteristiche particolari, la berlina di fascia alta Z9GT e il monovolume a 7 posti D9, ai quali faranno seguito altre tre vetture, tra Suv e una sportiva ad alte prestazioni. Della Z9GT si era già avuto un assaggio lo scorso anno, dopo il debutto del marchio alla Design Week milanese del 2025: ora il modello è disponibile in una versione, come ha tenuto a sottolineare alla presentazione Alfredo Altavilla, special advisor di Byd, studiata specificamente in funzione del cliente europeo, più esigente di quello cinese in fatto di comportamento stradale.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Denza Z9GT EV oltre la camminata del granchio: come va la super berlina da 1.156 Cv

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