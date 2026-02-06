Per la prima volta in Italia una persona è stata trattata con un fungo psichedelico | lo studio sulla depressione
Per la prima volta in Italia, un paziente ha ricevuto una terapia con un fungo psichedelico. Lo studio, appena avviato, mira a verificare se la psilocibina possa aiutare chi soffre di depressione resistente ai farmaci tradizionali. È una sperimentazione che potrebbe cambiare il modo di affrontare questa malattia.
È ufficialmente partito lo studio italiano che vuole testare la psiolocibina, una sostanza derivata da un fungo psichedelico, nel trattamento della depressione resistente ai farmaci. Precedenti studi, anche se limitati, suggeriscono che potrebbe bastare una o due somministrazioni contro ansia e depressione.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Fungo Psichedelico Italia
Fungo psichedelico per depressione resistenti: primo trattamento italiano iniziato
È iniziato ufficialmente in Italia il primo trial con il fungo psichedelico per curare depressioni resistenti.
Primo trattamento psichedelico in Italia contro la depressione resistente: somministrata psilocibina
Una donna di 63 anni è diventata la prima in Italia a ricevere un trattamento con psilocibina per la depressione resistente.
Ultime notizie su Fungo Psichedelico Italia
Argomenti discussi: La storia del Friuli per la prima volta su Prime Video; Chirurgia maxillo-facciale: per la prima volta i chirurghi in sala con il visore di realtà aumentata; Per la prima volta dal 1973 Cina e India hanno diminuito l’uso del carbone; La cantante inglese neo-soul Olivia Dean per la prima volta in Italia, il 22 maggio al Kozel Carroponte di Milano.
Per la prima volta L'autorità UE fissa limiti massimi per la cereulide nel latte in polvereL'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA: è un'agenzia dell'Ue) ha stabilito oggi, per la prima volta, livelli massimi di riferimento per la cereulide, una tossina prodotta da batteri che ... bluewin.ch
Stati Uniti, al Super Bowl per la prima volta l'esibizione di Bad Bunny tutta in spagnolo: polemicheL'annuncio di Bad Bunny di un'esibizione tutta spagnola al Super Bowl del 2026 coincide con l'aumento delle operazioni dell'Ice e con la ripresa dei dibattiti sulla sovranità di Porto Rico e sulla sua ... msn.com
L'Italia ha già vinto la prima medaglia d'oro... a tavola! Al Villaggio Olimpico di Milano Cortina 2026 la competizione è iniziata, ma si gioca in mensa. Mentre aspettiamo le gare, su TikTok gli atleti stranieri sono letteralmente impazziti per la cucina italian facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.