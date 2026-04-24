Da Albino a Bergamo per il Pellegrinaggio Mariano nell’anno francescano

Il 1° maggio si svolgerà un pellegrinaggio di 19 chilometri tra Albino e Bergamo, organizzato nell’ambito della tradizionale manifestazione mariana dell’anno francescano. L’evento prevede momenti di preghiera e riflessione lungo il percorso. Le iscrizioni sono aperte e devono essere presentate entro sabato 25 aprile. L’iniziativa coinvolge i partecipanti che desiderano prendere parte a questa tradizione religiosa.

L’INIZIATIVA. Il 1° maggio in cammino per 19 chilometri, tra momenti di preghiera e riflessione. Iscrizioni entro sabato 25 aprile. Le parrocchie della città di Albino organizzano per il primo maggio il «Pellegrinaggio Mariano nell’anno francescano». L’iniziativa (che prende piede dalla grande partecipazione al pellegrinaggio delle sette chiese nell’anno giubilare scorso) condurrà i fedeli che vorranno aggregarsi in cammino dal convento dei Frati di Albino fino in Città Alta a Bergamo, per un percorso totale di circa 19 chilometri. Il ritrovo è per le ore 8.15 al convento dei Cappuccini di Albino, ciascuno con il proprio pranzo e la merenda al sacco secondo le proprie esigenze.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Da Albino a Bergamo per il «Pellegrinaggio Mariano nell’anno francescano» Notizie correlate Assisi 2026: Papa Leone XIV tra i giovani, un pellegrinaggio francescano per rinnovare speranza e impegno sociale.Papa Leone XIV torna ad Assisi: un incontro giovanile nel segno di San Francesco Il 6 agosto 2026, Papa Leone XIV farà ritorno in Umbria per... Leggi anche: Tre studiosi rileggono il messaggio francescano: Bergamo apre le porte alla riscoperta del Cantico delle Creature