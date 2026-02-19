Assisi 2026 | Papa Leone XIV tra i giovani un pellegrinaggio francescano per rinnovare speranza e impegno sociale

Il Papa Leone XIV torna ad Assisi il 6 agosto 2026 per partecipare al “GO! Franciscan Youth Meeting”. La visita deriva dalla volontà di coinvolgere i giovani e rafforzare il legame con il messaggio di San Francesco. La scelta di Assisi, luogo simbolo di pace e spiritualità, sottolinea il desiderio di promuovere un impegno sociale tra le nuove generazioni. Durante l'incontro, i giovani avranno l'opportunità di ascoltare il Papa e condividere le proprie speranze. È un momento di appuntamento importante per la città e per la diocesi.

Papa Leone XIV torna ad Assisi: un incontro giovanile nel segno di San Francesco. Il 6 agosto 2026, Papa Leone XIV farà ritorno in Umbria per partecipare al “GO! Franciscan Youth Meeting” a Santa Maria degli Angeli, Assisi. L’evento, promosso dai Ministri Generali delle Famiglie Francescane, si inserisce nel contesto delle celebrazioni per gli ottocento anni dal Transito di San Francesco e rappresenta un momento di confronto e di riflessione per i giovani europei. Un pellegrinaggio nel cuore della spiritualità francescana. La scelta di Assisi come sede del meeting non è casuale. La città, legata indissolubilmente alla figura di San Francesco, rappresenta un luogo di profonda spiritualità e di dialogo interreligioso.🔗 Leggi su Ameve.eu Papa Leone XIV ad Assisi: il 6 agosto l’incontro con i giovani d’Europa al “GO! Franciscan Youth Meeting”Papa Leone XIV visita Assisi il 6 agosto per incontrare i giovani europei durante il “GO! Franciscan Youth Meeting”. Diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino: Papa Leone XIV ad Assisi il 6 agostoIl Papa Leone XIV visiterà Assisi il 6 agosto, un evento annunciato dalla Diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Adorazione eucaristica con San Francesco d’Assisi; Assisi celebra la XXXIV Giornata Mondiale del Malato; Pompei, Lampedusa e la Terra dei Fuochi. I viaggi di Papa Leone nei luoghi simbolo dell’Italia; Il Messaggio di papa Leone XIV per la Quaresima. Papa Leone XIV ad Assisi: il 6 agosto l’incontro con i giovani d’Europa al GO! Franciscan Youth MeetingUna notizia che riempie di entusiasmo il cammino verso l’estate 2026: il 6 agosto, Papa Leone XIV sarà ad Assisi per incontrare i giovani d’Europa in ... laprimapagina.it Papa Leone torna ad Assisi: sarà a Santa Maria il 6 agostoUna notizia carica di gioia scuote i preparativi per il GO! Franciscan Youth Meeting: secondo quanto confermato dal Bollettino della Sala Stampa della Santa Sede del 19 febbraio, Papa Leone XIV sarà ... assisinews.it che gioia! il 6 agosto verrà il Santo Padre Leone qui ad Assisi e a Santa Maria degli Angeli per l'incontro giovanile francescano internazionale "GO! Franciscan Youth meeting" benvenuto papa Leone e benvenuti cari giovani: san Francesco ci conduce a Cristo facebook Papa Leone a Pavia il 20 giugno, il grazie del vescovo Sanguineti. 'Lo attendiamo con animo grato e lieto, come figli e discepoli' #ANSA x.com