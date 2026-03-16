Il processo antitrust contro Live Nation e Ticketmaster è ripreso oggi, 16 marzo, con l’adesione di altri sette Stati all’accordo con il Dipartimento di Giustizia. Nel corso delle udienze sono state mostrate chat interne in cui un dipendente di Live Nation commenta con scarsa simpatia i prezzi elevati degli abbonamenti VIP, affermando di sentirsi in colpa per averli pubblicizzati. La discussione si concentra sulle pratiche commerciali delle due aziende nel settore dei concerti.

Il processo antitrust contro Live Nation e Ticketmaster è entrato nel vivo e riprenderà proprio oggi 16 marzo dopo l’adesione di altri 7 Stati all’accordo con il Dipartimento di Giustizia. Sono dunque oltre 30 Stati coinvolti nel processo antitrust contro Live Nation e Ticketmaster. Il giudice federale Arun Subramanian ha dichiarato venerdì scorso, durante un’udienza a Manhattan, che gli stati hanno ritirato la richiesta di riavviare il processo nelle prossime settimane con una giuria diversa. Gli avvocati hanno informato il giudice che Arkansas, Iowa, Mississippi, Nebraska, Oklahoma, Carolina del Sud e Dakota del Sud si sono uniti al Dipartimento di Giustizia nell’accordo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Che stupidi i clienti che pagano cifre folli per l’Area Vip! Quasi mi sento in colpa ad approfittarmene”: le chat interne di Live Nation nel processo per i prezzi dei concerti

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