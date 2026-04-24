cybersecurity e salute

La sanità digitale si basa su una rete complessa di dati, tra cui cartelle cliniche elettroniche, piattaforme cloud e dispositivi connessi. La telemedicina è diventata parte integrante di questo sistema, contribuendo a un flusso continuo di informazioni. La sicurezza di queste informazioni è diventata un tema centrale, con crescenti sfide legate alla protezione dei dati e alla prevenzione di attacchi informatici.

Oggi la sanità digitale è un sistema complesso fatto di dati: cartelle cliniche elettroniche, piattaforme cloud, dispositivi connessi e telemedicina producono un flusso continuo di informazioni. Questo ecosistema promette cure più precise e rapide ma crea anche una nuova variabile critica: la sicurezza informatica diventa parte integrante della sicurezza del paziente. La cybersecurity sanitaria non è più un tema confinato ai reparti IT. Proteggere dati, reti e dispositivi significa garantire che un intervento non venga ritardato, che una diagnosi sia accessibile in tempo reale e che le terapie non subiscano interruzioni. In un contesto in cui ogni processo clinico dipende da sistemi digitali, la continuità operativa è sinonimo di qualità delle cure.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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