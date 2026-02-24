Cybersecurity | e se perdessimo la faccia?

Una recente ondata di attacchi informatici ha mostrato come le vulnerabilità dei sistemi digitali possano compromettere dati sensibili e interrompere servizi essenziali. La causa risiede nella falsa convinzione che le soluzioni di sicurezza siano infallibili, portando a una sottovalutazione dei rischi. Le aziende investono milioni in tecnologie avanzate, ma spesso trascurano pratiche semplici che potrebbero evitare danni. È un problema che riguarda tutti noi, anche nelle attività quotidiane.

C’è un’illusione che accompagna ogni generazione tecnologica: pensare di avere finalmente costruito la serratura perfetta. Una cassaforte senza combinazione, una porta senza chiave, un caveau scavato nella roccia. Passa qualche anno e scopriamo che quella roccia era gesso, che la combinazione era prevedibile, che la chiave si poteva duplicare. La storia della crittografia è una lunga sequenza di trionfi provvisori. Non esiste sistema inviolabile, esiste solo sistema non ancora violato. Dalla macchina nazista Enigma alle più sofisticate cifrature moderne, il copione è sempre lo stesso: un equilibrio temporaneo tra chi costruisce e chi tenta di forzare. 🔗 Leggi su Panorama.it

“Ancora chiedete se siamo fascisti: e quindi?”: e CasaPound resta fuori dalla porta alla Camera. Il faccia a faccia con Magi (e il poster di Matteotti), la ressa dei giornalisti, l’occupazione della sala: il racconto della mattinataQuasi alle 11:30, un gruppo di membri di CasaPound si prepara a entrare nella sala stampa della Camera per una conferenza ufficiale.

Quagliarella: «Se in questo momento pensiamo al Milan, credo che abbia la faccia di Pulisic»Fabio Quagliarella è intervenuto negli studi di Sky Sport per analizzare il prossimo incontro tra Milan e Sassuolo, in programma a San Siro.