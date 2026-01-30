Cybersecurity nelle piccole imprese

Questa mattina alla Camera dei Deputati si è svolto un incontro dedicato alla sicurezza dei dati nelle piccole e medie imprese. I rappresentanti hanno discusso le difficoltà che queste aziende incontrano nel proteggere le informazioni mentre affrontano la trasformazione digitale e le nuove leggi europee come il GDPR, il NIS2 e l’AI Act. Un momento importante per capire come aiutare le imprese a mettere in sicurezza i loro dati nel panorama attuale.

Si è tenuto alla Camera dei Deputati l'incontro 'Sicurezza dei dati nelle PMI. Strumenti di compliance tra GDPR, NIS2 e AI Act', dedicato alle sfide che le piccole e medie imprese affrontano nel contesto della trasformazione digitale e dell'evoluzione normativa europea. L'evento ha preso le mosse dalla presentazione del volume 'Sicurezza dei dati nelle PMI. Strumenti di compliance tra GDPR, NIS2 e AI Act' (Lefebvre Giuffrè), scritto dall'avvocato Chiara Ciccia Romito (nella foto), che da anni affianca le imprese nei percorsi di adeguamento normativo e gestione del rischio cyber. Nel libro, l'autrice analizza il quadro regolatorio che oggi incide sulle PMI – GDPR, NIS2, DORA, AI Act, CRA e normativa italiana sull'intelligenza artificiale – evidenziando come regole necessarie e stringenti rischino di diventare insostenibili se applicate senza strumenti concreti e proporzionati alle dimensioni aziendali.

