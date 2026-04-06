Svolta a Cutro | Pina Bruni guida il fronte unico per il sindaco
A Cutro, si registra una svolta nelle elezioni comunali dopo che il candidato sindaco precedente ha deciso di ritirare la propria candidatura. Pina Bruni assume ora il ruolo di leader di un fronte unico che sostiene la sua candidatura per la carica di primo cittadino. La decisione ha portato a una nuova configurazione nel panorama politico locale in vista delle prossime elezioni.
Pina Bruni guida ora un fronte unitario per le amministrative di Cutro, dopo che Antonio Lerose ha deciso di ritirare la propria candidatura a sindaco. L’accordo nasce dalla volontà di convergere sul progetto civico denominato Cutro non più da sola. La mossa di Lerose trasforma una competizione frammentata in una coalizione compatta, mirata a dare stabilità all’azione amministrativa del comune. Il salto di qualità della leadership femminile a Cutro. Antonio Lerose giustifica il suo passo indietro come un gesto dettato dalla responsabilità e dalla visione futura. Secondo l’ex candidato, l’esperienza accumulata nel tempo da Pina Bruni rappresenta la chiave per introdurre un modello di gestione innovativo alla guida della città. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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