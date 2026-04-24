La Curva Nord ha distribuito 1000 volantini in diverse zone della provincia per opporsi al trasferimento del club nella capitale. L'iniziativa mira a sensibilizzare i tifosi e l'opinione pubblica sulla decisione di spostare la squadra e raccogliere sostegno contro questa scelta. Non sono state annunciate ulteriori azioni o dichiarazioni ufficiali in merito.

? Cosa sapere La Curva Nord distribuisce 1000 volantini in provincia per bloccare il trasferimento a Roma.. I tifosi del PalaTrieste minacciano un grande corteo cittadino per difendere il titolo sportivo.. I rappresentanti della curva Nord hanno presentato ieri, 23 aprile, una strategia di mobilitazione capillare per fermare il trasferimento del titolo sportivo verso Roma, puntando a coinvolgere ogni angolo della provincia attraverso la distribuzione di 1000 volantini. La battaglia per preservare l’identità del club è iniziata con un messaggio visivo lanciato durante la sfida contro Brescia, un gesto simbolico che ha dato il via alla campagna dal motto Difendiamola insieme.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Curva Nord in rivolta: 1000 volantini per salvare il club

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