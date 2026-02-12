Ultras fine di un' era? La Curva Nord del Brescia | Si interrompe il gemellaggio con la Curva Mare del Cesena
La Curva Nord del Brescia ha annunciato la fine del gemellaggio con la Curva Mare del Cesena, spiegando che la rottura deriva da divergenze irreparabili tra i due gruppi, nate soprattutto dopo la diffusione di un volantino firmato dalla curva cesenate.
“La Curva Nord Brescia comunica con dispiacere l’interruzione del gemellaggio con la Curva Mare di Cesena per divergenze incolmabili tra i due direttivi sorte nell’ultimo periodo" “La Curva Nord Brescia comunica con dispiacere l’interruzione del gemellaggio con la Curva Mare di Cesena per divergenze incolmabili tra i due direttivi sorte nell’ultimo periodo in merito ad un volantino firmato da quest’ultima”. Uno scarno comunicato degli ultras del Brescia sembra porre fine ad una lunga storia di amicizia tra le due curve, un gemellaggio che durava praticamente da 40 anni, si ricordano anche diversi ultras lombardi arrivati in città per aiutare a spalare il fango durante l'alluvione del maggio 2023.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
L'inchiesta Doppia Curva ha portato alla luce il ruolo mafioso della Curva Nord dell'Inter.
