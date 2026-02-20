Inchiesta Curva Nord | ordinanza per Poerio il sicario assoldato per uccidere Beretta
Poerio, coinvolto nell'inchiesta sulla Curva Nord, è stato colpito da un’ordinanza che lo accusa di aver ingaggiato un sicario per eliminare Beretta. Le indagini hanno scoperto che il piano prevedeva un possibile agguato nel settore dello stadio, con l’obiettivo di intimidire l’ex leader nerazzurri. La polizia ha sequestrato messaggi e prove che collegano Poerio alla figura del sicario. La vicenda si sta approfondendo e ulteriori sviluppi sono attesi a breve.
Inter News 24 Inchiesta Curva Nord, spunta il piano per eliminare l’ex leader dei nerazzurri: tutti i dettagli sulla vicenda. Nuovi sviluppi scuotono il mondo del tifo organizzato milanese. Una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata notificata a Giuseppe Poerio, 32 anni, già detenuto per reati legati agli stupefacenti e figura centrale nella maxi-indagine Doppia Curva. L’uomo, noto nell’ambiente con il soprannome di «il Pinna», è accusato di aver esploso sei colpi di pistola durante una lite nel luglio 2025. Tuttavia, i dettagli più inquietanti emergono dai documenti firmati dalla gip Sara Cipolla.🔗 Leggi su Internews24.com
