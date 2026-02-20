Inchiesta Curva Nord | ordinanza per Poerio il sicario assoldato per uccidere Beretta

Poerio, coinvolto nell'inchiesta sulla Curva Nord, è stato colpito da un’ordinanza che lo accusa di aver ingaggiato un sicario per eliminare Beretta. Le indagini hanno scoperto che il piano prevedeva un possibile agguato nel settore dello stadio, con l’obiettivo di intimidire l’ex leader nerazzurri. La polizia ha sequestrato messaggi e prove che collegano Poerio alla figura del sicario. La vicenda si sta approfondendo e ulteriori sviluppi sono attesi a breve.