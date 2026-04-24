Due campioni italiani di curling sono in Svizzera, a Ginevra, per partecipare ai campionati mondiali in programma dal 25 aprile. I due atleti cercano di difendere il titolo vinto l'anno precedente, affrontando una serie di partite contro le migliori squadre internazionali. La competizione si svolge in una delle sedi più prestigiose del circuito, attirando attenzione da parte di appassionati e addetti ai lavori.

? Cosa sapere Constantini e Mosaner difendono il titolo mondiale di curling a Ginevra dal 25 aprile.. La coppia italiana affronta il Gruppo B con Canada e Svizzera per il primato.. Stefania Constantini e Amos Mosaner affrontano il difeso del titolo mondiale di curling doppio misto a Ginevra dal 25 aprile al 2 maggio, dopo il bronzo preso a Milano Cortina 2026. La coppia tricolore arriva sul ghiaccio svizzero con il peso della responsabilità dei campioni in carica. L’ultimo successo internazionale è avvenuto a Fredericton, in Canada, dove i due azzurri hanno conquistato l’oro battendo in finale la formazione scozzese composta da Jennifer Dodds e Bruce Mouat.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Curling: Constantini e Mosaner in Svizzera per il bis mondiale

Ora è vera ITALIA! COSTANTINI e MOSANER sconfiggono 7-3 l'Estonia | HIGHLIGHTS |#MilanoCortina2026

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