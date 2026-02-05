Constantini e Mosaner per il bis nel Doppio misto | l' Italia del Curling alle Olimpiadi

Constantini e Mosaner tornano in pista per cercare il bis nel Doppio misto del curling alle Olimpiadi di Milano Cortina. Dopo aver vinto l’oro a Pechino 2022, vogliono confermarsi e portare a casa un’altra medaglia, questa volta in Italia. La coppia si prepara con determinazione, sperando di ripetere il successo e di regalare altre emozioni agli appassionati di questo sport.

La coppia medaglia d'oro a Pechino 2022 per ripetersi, ma non solo: ecco la squadra italiana per Milano Cortina. Questa mattina inizia il torneo di doppio misto alle Olimpiadi di curling del 2026. Stefania Constantini e Amos Mosaner sono pronti a tornare in pista alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Stefania Constantini e Amos Mosaner, le partite più iconiche: imbattuti nel doppio misto tra Olimpiadi e Mondiali. Amos Mosaner: Basta ironie sul curling. Torno ai Giochi con Stefania Constantini per un altro oro. Stefania Constantini: Il curling è arte e silenzio, come una partita a dama. Le pietre? Noi atleti non possiamo averle. Costantini e Mosaner aprono Milano Cortina per l'Italia con un successo! Stefania Costantini e Amos Mosaner partono con un 8-4 nella prima gara del curling misto delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Curling, Constantini e Mosaner battono la Corea del Sud: buona la prima per l'Italia. CORTINA - Buona la prima per l'Italia del curling: nel doppio misto la coppia formata dall'ampezzana Stefania Constantini e dal trentino Amos Mosaner. Gareggiare e vincere al debutto olimpico davanti al pubblico di casa Un'emozione senza pari! Brividi per Stefy Constantini e Amos Mosaner, la nostra coppia d'oro del doppio misto di curling.

