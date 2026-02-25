Cresce la pet economy in provincia di Pescara spesi 18 milioni di euro nel 2024

I dati Confartigianato. Il Pescarese è al secondo posto in Abruzzo. Sul territorio sono attive 31 imprese La pet economy continua a crescere anche in provincia di Pescara, dove nel 2024 la spesa complessiva per prodotti e servizi destinati agli animali da compagnia ha raggiunto i 18 milioni di euro, di cui 16 milioni per l’acquisto di articoli per animali domestici e 2 milioni per servizi veterinari e altri servizi di cura. Lo rileva un'indagine di Confartigianato. Il dato della spesa colloca il Pescarese al secondo posto della classifica regionale, guidata da Chieti (21 milioni). Dopo Pescara ci sono L'Aquila e Teramo, con 17 milioni. In Abruzzo la spesa è pari a 73 milioni di euro (65 per l'acquisto di articoli e 8 milioni per servizi). 🔗 Leggi su Ilpescara.it

