Una ricerca ha identificato un possibile bersaglio per proteggere il cuore durante le terapie chemioterapiche. Alcuni farmaci, come la doxorubicina, sono comunemente usati nel trattamento dei tumori ma possono causare danni al muscolo cardiaco. La scoperta potrebbe contribuire a ridurre gli effetti collaterali di queste terapie e migliorare la gestione dei pazienti oncologici.

Alcuni farmaci per la chemioterapia possono avere effetti collaterali importanti sul cuore. È il caso della doxorubicina, largamente utilizzata in oncologia ma associata nel tempo a un rischio di danno cardiaco. La ricerca. Uno studio condotto dall’ Irccs Neuromed – in collaborazione con la Sapienza, l’Università Europea di Roma, l’Università di Padova e l’Icot Marco Pasquali di Latina – ha individuato un possibile meccanismo su cui intervenire: il cosiddetto flusso autofagico, un processo fondamentale attraverso cui le cellule eliminano e riciclano componenti danneggiati. Quando questo sistema funziona correttamente, contribuisce a mantenere le cellule in salute.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cuore a rischio con la chemio, individuato un bersaglio per proteggerlo

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