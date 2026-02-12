Tumori e metabolismo lipidico | individuato possibile bersaglio terapeutico

La ricerca ha individuato un possibile nuovo bersaglio terapeutico per i tumori della pelle e del pancreas. Lo studio, condotto al femminile, punta a trovare soluzioni più efficaci contro queste malattie, aprendo nuove strade per trattamenti più mirati. I ricercatori stanno lavorando per capire come intervenire sui processi metabolici coinvolti, sperando di migliorare la sopravvivenza dei pazienti.

Parla al femminile la ricerca che potrebbe aver individuato un possibile bersaglio terapeutico per i tumori della pelle e del pancreas. Nella Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza, lo studio guidato da Angela Bachi, direttrice del laboratorio di Proteomica funzionale dell'Istituto di Oncologia molecolare di Fondazione Airc, e da Vittoria Matafora, prima autrice della pubblicazione, ricorda ancora una volta il contributo decisivo delle donne nelle discipline Stem e nella ricerca scientifica. Il tumore al pancreas è tra i tipi di cancro più complessi e difficili da curare: solo il 12% dei pazienti sopravvive a cinque anni dalla diagnosi.

