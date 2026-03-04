Cancro al pancreas | individuato il gene che fa diventare la chemio inutile

Un gruppo di ricercatori della Duke-NUS Medical School ha scoperto un gene che agisce come un interruttore molecolare, determinando se le cellule tumorali del pancreas rispondono alla chemioterapia o sviluppano resistenza. Lo studio si concentra su questo meccanismo, evidenziando il ruolo specifico di questa molecola nel comportamento delle cellule tumorali. La ricerca si basa su analisi genetiche e sperimentazioni in laboratorio.

La scoperta apre uno scenario importante: alcuni dei tumori oggi considerati tra i più difficili da trattare potrebbero essere riportati in uno stato più sensibile ai farmaci già disponibili. Il cancro al pancreas continua a rappresentare una delle neoplasie con la prognosi più sfavorevole a livello globale. A Singapore è il nono tumore per incidenza, ma la quarta causa di morte oncologica. Un dato che evidenzia la sua aggressività. Il problema principale è che i sintomi compaiono spesso in fase avanzata. Quando la diagnosi arriva, le opzioni terapeutiche sono limitate e la chemioterapia resta, per molti pazienti, l’unica arma disponibile. Tuttavia, il beneficio ottenuto è nella maggior parte dei casi modesto e temporaneo. 🔗 Leggi su Billipop.com

